Facebook будет бороться с фейковыми новостями перед выборами в Британии

2017-05-08 15:19 | www.oxu.az | 3

Социальная сеть Facebook объявила о программе борьбы с так называемыми фейковыми новостями в преддверии досрочных всеобщих выборов в Великобритании, которые пройдут 8 июня, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующая реклама с советами, как распознать недостоверную информацию, в понедельник появилась в газетах Telegraph, Times, Guardian, а также в распространяемой бесплатно Metro. Аналогичные рекламы Facebook уже ранее публиковал в немецких и французских изданиях.

«Люди хотят видеть в Facebook достоверную информацию, и того же хотим и мы. Поэтому мы делаем все возможное для решения проблемы фейковых новостей. Для того, чтобы люди замечали фейковые новости, мы даем всем полезные советы относительно того, как распознать недостоверную информацию», - приводит газета Financial Times слова директора по стратегии Facebook в Великобритании Саймона Милнера.

В число десяти основных советов входит рекомендация обращать внимание на сомнительные интернет-адреса и подвергшиеся обработке фотографии, а также на тон публикаций.

Н.О.