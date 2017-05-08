В Гахском районе задержаны культиваторы наркотических растений

2017-05-08 15:25 | www.oxu.az | 3

В Гахском районе задержаны трое человек за выращивание содержащих наркотические вещества растений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, полиция задержала жителя села Алмалы Сулеймана Сулейманова и жителей селе Махамалар Балакенского района Ису Мурадова и Абдуллу Османова. Было изъято 130 кустов конопли.

В ходе обыска также у Исы Мурадова в сумке обнаружили 0.92 грамма, а в кармане - 7.30 грамм конопли. У Абдуллы Османова нашли кастет.

Абдулла Османов и Сулейман Сулейманов ранее были судимы.

По факту в отделении полиции Гахского района ведется расследование.

Н.О.

