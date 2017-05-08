В Баку изменены маршруты движения ряда автобусов

2017-05-08 18:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку IV Игр исламской солидарности с 6 по 23 мая будет изменено направление движения автобусов шести маршрутов: №№ 6, 8, 88, 202, 33 и 52, сказал в понедельник завсектором Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Общественность будет дополнительно проинформирована об этих изменениях.

IV Игры исламской солидарности Баку-2017 - интересное мультиспортивное мероприятие, объединяющее исламский мир, которое состоится 12-22 мая 2017 года.

Спортсмены, прибывающие из стран мусульманского мира, в течение 10 дней будут представлять свои страны на расположенных в Баку 16 современных спортивных площадках в 20 видах спорта в 23 категориях (легкая атлетика и пара-атлетика, водные виды спорта – прыжки в воду, водные виды спорта – плавание, водные виды спорта – ватерполо, баскетбол 3х3, футбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, ушу, настольный теннис, дзюдо и дзюдо для спортсменов с ослабленным зрением, греко-римская борьба, вольная борьба, стрельба, каратэ, тхэквондо, тяжелая атлетика).

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)