Отношения между Азербайджаном и Италией с каждым годом углубляются - посол

2017-05-08 18:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Отношения между Италией и Азербайджаном имеют древнюю историю, которая берет свое начало с Римской империи.

Об этом сказал посол Италии в Азербайджане Джампаоло Кутильо в понедельник в интервью Trend по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Существовавшие на протяжении веков дипломатические, торговые, культурные связи между Италией и Азербайджаном были восстановлены в 1992 году после обретения Азербайджаном независимости. Являясь послом с 2013 года, я вижу, что отношения между двумя странами еще более углубляются и поднялись до уровня стратегического партнерства», - сказал Кутильо.

Сказав, что его дипломатическая миссия в Азербайджане близится к завершению, посол с удовлетворением отметил хорошее отношение в стране к Италии.

«Об Италии в Азербайджане существует только положительное мнение, проявляется большой интерес к итальянскому образу жизни, итальянской продукции, итальянской культуре, искусству, спорту», - сказал посол.

Дипломат также отметил, что Баку, как чистый, динамичный, утонченный, безопасный и постоянно развивающийся город, за эти годы подарил ему и его семье только приятные впечатления.

«Мои связи с Азербайджаном начались примерно 10 лет назад после случайного знакомства с произведением «Али и Нино». Как вы знаете, могила автора этого произведения – Курбана Саида расположена в итальянском городке Позитано. Когда я с большим интересом читал каждую страницу произведения, я и подумать не мог, что когда-то буду жить в древней части Баку – Ичеришехер, в котором происходит большая часть событий романа», - сказал Кутильо.

По словам посла, Азербайджан является очагом древней цивилизации, местом, объединяющим различные культуры.

«Чтобы не иметь об Азербайджане поверхностное мнение, распространенное на Западе, нужно глубоко изучить исторические и географические факты об этой стране. С момента обретения независимости Азербайджан проделал большой путь, и это государство имеет ясное представление о своем будущем», - сказал дипломат.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)