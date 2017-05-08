MTV Movie & TV Awards - 2017: Шоу и победители – СПИСОК + ФОТО
2017-05-08 15:39 | www.oxu.az | 3
В лос-анджелесском Shrine Auditorium телеканал MTV вручил награды победителям кинопремии «MTV Movie & TV Awards - 2017», которых выбрали зрители в результате открытого голосования. Прежде чем занять места в зале, гости церемонии появились на красной дорожке, поприветствовав толпу фанатов и продемонстрировав яркие образы.
Ведущим церемонии стал американский актер Адам Дивайн («Трудоголики», «Идеальный голос», «Стажер»), который в прошлом году вместе с Ребел Уилсон победил в номинации «Лучший поцелуй» и был награжден статуэткой в виде стакана с попкорном за роль в фильме «Идеальный голос 2».
К стати, о номинациях. В этом году их список расширился вместе со сменой формата: телеканал изменил название ежегодной премии на «MTV Movie & TV Awards» и включил в список номинантов телесериалы и ТВ-шоу.
Главным триумфатором церемонии стала музыкальная мелодрама «Красавица и Чудовище» («Beauty and the Beast»), которую зрители MTV выбрали «Фильмом года», а исполнительнице главной женской роли, Эмме Уотсон, присудили статуэтку в номинации «Лучший актер в кино».
Эмма в картине Билла Кондона продемонстрировала свои вокальные данные, правда, на сцене с наградой в руках назвала их ужасными. Актриса в победной речи обратила внимание на одну из особенностей обновленного формата премии – стремление стирать гендерную границу.
«Отсутствие гендерного разделения говорит о том, что актерское мастерство – это умение поставить себя на чужое место, что не требует какого-либо деления на категории», - сказала Эмма.
Список победителей «MTV Movie & TV Awards - 2017»:
«Фильм года»:
«Красавица и Чудовище» («Beauty and the Beast»)
«Лучший актер в кино»:
Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище»)
«Лучший телесериал»:
«Очень странные дела» («Stranger Things»)
«Лучший актер сериала»:
Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)
«Лучший поцелуй»:
Эштон Сандерс и Джаррель Джером («Лунный свет»)
«Лучший злодей»:
Джеффри Дин Морган (The Walking Dead, «Ходячие мертвецы»)
«Лучший ведущий»:
Тревор Ной (The Daily Show)
«Лучший документальный фильм»:
«Тринадцатый» («13th»)
«Лучшее телевизионное состязание»:
RuPaul's Drag Race
«Лучший комедийный актер»:
Лил Релл (Get Out, «Прочь»)
«Лучший герой»:
Тараджи Хенсон (Hidden Figures, «Скрытые фигуры»)
«Лучшая душещипательная сцена»:
Джек (Майло Вентимилья) и Рэндал (Луни Чавис) на каратэ (This Is Us, «Это мы»)
«Лучший дуэт»:
Хью Джекман и Дафни Кин (Logan, «Логан»)
«Следующее поколение»:
Дэниэл Калуя
«Лучшая американская история»:
«Черная комедия» (Black-ish)
«Лучшая схватка против системы»:
«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)