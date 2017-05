MTV Movie & TV Awards - 2017: Шоу и победители – СПИСОК + ФОТО



В лос-анджелесском Shrine Auditorium телеканал MTV вручил награды победителям кинопремии «MTV Movie & TV Awards - 2017», которых выбрали зрители в результате открытого голосования. Прежде чем занять места в зале, гости церемонии появились на красной дорожке, поприветствовав толпу фанатов и продемонстрировав яркие образы.

Ведущим церемонии стал американский актер Адам Дивайн («Трудоголики», «Идеальный голос», «Стажер»), который в прошлом году вместе с Ребел Уилсон победил в номинации «Лучший поцелуй» и был награжден статуэткой в виде стакана с попкорном за роль в фильме «Идеальный голос 2».

К стати, о номинациях. В этом году их список расширился вместе со сменой формата: телеканал изменил название ежегодной премии на «MTV Movie & TV Awards» и включил в список номинантов телесериалы и ТВ-шоу.

Главным триумфатором церемонии стала музыкальная мелодрама «Красавица и Чудовище» («Beauty and the Beast»), которую зрители MTV выбрали «Фильмом года», а исполнительнице главной женской роли, Эмме Уотсон, присудили статуэтку в номинации «Лучший актер в кино».

Эмма в картине Билла Кондона продемонстрировала свои вокальные данные, правда, на сцене с наградой в руках назвала их ужасными. Актриса в победной речи обратила внимание на одну из особенностей обновленного формата премии – стремление стирать гендерную границу.

«Отсутствие гендерного разделения говорит о том, что актерское мастерство – это умение поставить себя на чужое место, что не требует какого-либо деления на категории», - сказала Эмма.

Список победителей «MTV Movie & TV Awards - 2017»:

«Фильм года»:

«Красавица и Чудовище» («Beauty and the Beast»)

«Лучший актер в кино»:

Эмма Уотсон («Красавица и Чудовище»)

«Лучший телесериал»:

«Очень странные дела» («Stranger Things»)

«Лучший актер сериала»:

Милли Бобби Браун («Очень странные дела»)

«Лучший поцелуй»:

Эштон Сандерс и Джаррель Джером («Лунный свет»)

«Лучший злодей»:

Джеффри Дин Морган (The Walking Dead, «Ходячие мертвецы»)

«Лучший ведущий»:

Тревор Ной (The Daily Show)

«Лучший документальный фильм»:

«Тринадцатый» («13th»)

«Лучшее телевизионное состязание»:

RuPaul's Drag Race

«Лучший комедийный актер»:

Лил Релл (Get Out, «Прочь»)

«Лучший герой»:

Тараджи Хенсон (Hidden Figures, «Скрытые фигуры»)

«Лучшая душещипательная сцена»:

Джек (Майло Вентимилья) и Рэндал (Луни Чавис) на каратэ (This Is Us, «Это мы»)

«Лучший дуэт»:

Хью Джекман и Дафни Кин (Logan, «Логан»)

«Следующее поколение»:

Дэниэл Калуя

«Лучшая американская история»:

«Черная комедия» (Black-ish)

«Лучшая схватка против системы»:

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures)

A.C.