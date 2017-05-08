Завтра в Баку выступят военные оркестры ВС Азербайджана

2017-05-08 18:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завтра, 9 мая, по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом с 17:00 до 19:00 в различных местах Баку будут организованы выступления военных оркестров Вооруженных сил Азербайджана, говорится сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Оркестры будут выступать в Приморском национальном парке – около площади Азадлыг и около площади Азнефть, в парке Гейдара Алиева около Украинского круга в пос. Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, Парке офицеров и на Площади фонтанов.

В Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Барде, Бейлагане, Лянкяране и Гусаре 9 мая планируется проведение различных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы над фашизмом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)