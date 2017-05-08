В Вашингтоне прошла встреча премьера Грузии с Трампом и Пенсом

2017-05-08 21:25 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Вашингтон провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

«Во время переговоров с Пенсом стороны рассмотрели основные вопросы стратегического сотрудничества и будущие перспективы отношений", говорится в сообщении.

После встречи с президентом США Георгий Квирикашвили заявил, что официальный Вашингтон как стратегический партнер, продолжит поддержку Грузии, и эти отношения будут еще больше углубляться в будущем", - добавил он.

Квирикашвили отправился в США по приглашению Пенса. В состав грузинской делегации входят глава МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.