Имя испанского журналиста исключено из «черного списка» МИД Азербайджана

2017-05-08 15:45 | www.oxu.az | 2

Испанский журналист Рикардо Маркина Монтаньяна, публикующий статьи в прессе Аргентины и Латинской Америки, обратился в посольство Азербайджана в Аргентине с просьбой исключить его имя из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МИД, в своем письме Р.Монтаньяна отмечает, что с уважением относится к законам, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне его границ, а также подчеркивает, что даже в подготовленном им репортаже говорит о принадлежности оккупированных территорий Азербайджану.



Р.Монтаньяна выразил свои сожаления в связи с визитом, заявив, что данный визит ни в коем случае не служит пропаганде сепаратистского образования, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских землях, и принес свои изменения правительству и народу Азербайджана.

Обращение Р.Монтаньяны было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение исключить его из списка «Нежелательных лиц».

Н.О.

