Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом

2017-05-08 19:29 | www.trend.az | 3

Глава МИД России Сергей Лавров 9-11 мая посетит США с рабочим визитом, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 9-11 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Соединенные Штаты Америки", - сообщили в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что "на 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений".

"Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе", - сообщили в МИД.