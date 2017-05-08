Обама решил бороться за Obamacare

2017-05-08 15:55 | www.oxu.az | 2

Бывший президент США Барак Обама впервые после отставки публично выступил в защиту своей реформы здравоохранения Obamacare.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на The New York Times, он попросил американский конгресс не отменять закон о медицинском обслуживании для незастрахованных лиц.

Выступая в воскресенье, 7 мая, в Президентской библиотеке Кеннеди в Бостоне, Обама выразил надежду, что конгрессмены «проявят мужество и смогут взглянуть на факты и говорить правду, даже если она противоречит позиции правящей партии».

4 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому основные положения Obamacare заменяются программой, разработанной республиканцами. Решение было принято большинством голосов, документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году при 44-м президенте США Бараке Обаме. Он позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лицам обеспечить себе медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.

Б.Г.