В связи со смертью ребенка во время обрезания возбуждено уголовное дело

2017-05-08 16:00 | www.oxu.az | 2

В Масаллинском районе возбуждено уголовное дело в связи со смертью ребенка во время обрезания.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в районную прокуратуру поступила информация о смерти малолетнего жителя села Мусакюче Масаллинского района Кенана Гусейнова 3 мая.

Предварительное расследование показало, что Кенану Гусейнову, 2012 года рождения, около 2 часов дня сделали операцию по обрезанию крайней плоти на дому, после чего состояние ребенка ухудшилось, и он умер в центральной больнице района. Операцию сделал хирург Рамиз Садыгов, который в апреле 2016 года вышел на пенсию.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 124.1 УК АР (убийство по неосторожности). Для установления причин смерти К.Гусейнова была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

З.Г.

