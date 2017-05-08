На IV Играх исламской солидарности в Баку зафиксирована первая ничья

2017-05-08 20:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку завершились футбольные матчи первого тура IV Игр исламской солидарности в группе В.

Во втором матче группы встречались сборные Палестины и Омана. Счет открыли палестинцы - на пятой минуте Одай Даббаг забил пока что самый быстрый гол на турнире. Оман смог сравнять счет только после перерыва - на 48-й минуте отличился Авлад Вади. На 54-й минуте Даббаг вывел свою команду вперед, оформив дубль, но за четыре минуты до конца матча Вади также оформил дубль и тем самым помог своей команде заработать одно очко.

Отметим, что первый матч этой группы между Алжиром и Турцией завершился со счетом 2:1

Исламиада. Футбол.



Группа B



Алжир - Турция 2:1



Голы: Эрис 38' (0:1) - Эль Мелали 42' (1:1), Гагаа 90'+5' с пенальти (2:1)

Предупреждения: Рахмани 87', Саади 88', Беларби 90', Гагаа 90'+6' - Аксу 42', Демирчи 61', Окутан 62'.

Палестина - Оман 2:2

Голы: Даббаг 5' (1:0), 54' (2:1) - Вади 48' (1:1), 86' (2:2).

Предупреждения: Ямин 30', Дарвиш 90'+1'.



После первого тура в группе В лидирует Алжир, Палестина и Оман делят 2-3 места, а замыкает группу сборная Турции.

Команда Очки Разница мячей Алжир 3 +1 Палестина 1 0 Оман 1 0 Турция 0 -1

(Автор: Анвар Мамедов)