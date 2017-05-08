На IV Играх исламской солидарности в Баку зафиксирована первая ничья
2017-05-08 20:15 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку завершились футбольные матчи первого тура IV Игр исламской солидарности в группе В.
Во втором матче группы встречались сборные Палестины и Омана. Счет открыли палестинцы - на пятой минуте Одай Даббаг забил пока что самый быстрый гол на турнире. Оман смог сравнять счет только после перерыва - на 48-й минуте отличился Авлад Вади. На 54-й минуте Даббаг вывел свою команду вперед, оформив дубль, но за четыре минуты до конца матча Вади также оформил дубль и тем самым помог своей команде заработать одно очко.
Отметим, что первый матч этой группы между Алжиром и Турцией завершился со счетом 2:1
Исламиада. Футбол.
Группа B
Алжир - Турция 2:1
Голы: Эрис 38' (0:1) - Эль Мелали 42' (1:1), Гагаа 90'+5' с пенальти (2:1)
Предупреждения: Рахмани 87', Саади 88', Беларби 90', Гагаа 90'+6' - Аксу 42', Демирчи 61', Окутан 62'.
Палестина - Оман 2:2
Голы: Даббаг 5' (1:0), 54' (2:1) - Вади 48' (1:1), 86' (2:2).
Предупреждения: Ямин 30', Дарвиш 90'+1'.
После первого тура в группе В лидирует Алжир, Палестина и Оман делят 2-3 места, а замыкает группу сборная Турции.
|
Команда
|
Очки
|
Разница мячей
|
Алжир
|
3
|
+1
|
Палестина
|
1
|
0
|
Оман
|
1
|
0
|
Турция
|
0
|
-1
(Автор: Анвар Мамедов)