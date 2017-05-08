В Могадишо взорвали автомобиль, погибли шесть человек

2017-05-08 20:22 | www.trend.az | 3

Начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в понедельник в столице Сомали, городе Могадишо, шесть человек погибли, около десяти получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Взрыв произошел рядом с итальянским кафе, расположенным на оживленной улице в центре города, сообщил агентству представитель полиции Мохамед Абдулахи.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.