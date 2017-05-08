В Англии построена первая в мире пластиковая дорога

2017-05-08 16:07 | www.oxu.az | 2

Шотландские инженеры завершили строительство первой в мире пластиковой дороги на северо-западе Англии.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Inhabitat.com, дорожное полотно выполнено в графстве Камбрия из переработанного пластика шотландской компанией MacRebur.

Идея пластиковой дороги пришла в голову инженерам после поездки в Индию, где местные жители делали «заплатки» в дорогах из мусора. Технология сокращает стоимость строительства дорог, а также значительно усиливает их прочность.

Так, по задумке создателей, прочность дорог увеличивается по сравнению с битумными на 60%, а срок службы такого полотна вырастет в десять раз.

Б.Г.