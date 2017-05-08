Список улиц, которые закроют во время Исламиады

2017-05-08 16:12 | www.oxu.az | 2

Комиссия по безопасности дорожного движения Кабмина приняла решение об ограничении в связи с IV Исламскими играми солидарности движения транспортных средств на некоторых улицах Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции Баку Кямран Алиев сказал, что с 5 по 23 мая движение на части Биби-Эйбатского шоссе от Бакинского водного спортивного центра до территории мечети Биби-Эйбат будет лишь в одном направлении.

Для обратного пути нужно будет проехать через 20-й участок и воспользоваться альтернативным путем. Кроме того, 6-23 мая на территории Бинагадинского района Баку будет ограничено движение транспорта на улице И.Дадашова, между улицами Сулеймана Сани Ахундова и Джафара Хандана.

В этот период будет ограничено движение на пересечении улиц Сулеймана Рустама, Хана Шушински и Мустафы Топчубашева с улицей Ханифы Алескерова в Насиминском районе. Будет открыта лишь улица Ханифы Алескерова. Альтернативными путями будут улица Самеда Вургуна и проспект Азадлыг. С 6 по 23 мая также будет ограничено движение на пересечении улиц Джалила Мамедгулузаде и Аббаса Сеххета.

Э.А.

