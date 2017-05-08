Путин удивил своего экс-начальника – ФОТО

2017-05-08 16:20 | www.oxu.az | 2

Российский президент лично поздравил с юбилеем бывшего представителя КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева, который в годы работы Владимира Путина в Дрездене был его руководителем, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства приехал домой к Матвееву в Жулебино вместе с коллегами по работе в ГДР — главой компании «Транснефть» Николаем Токаревым и генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

Путин тепло поздравил экс-резидента с 90-летием и наступающим Днем Победы и поднял тост за здоровье юбиляра.

Глава государства подарил бывшему начальнику президентские часы, а также экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения Матвеева в 1927 году.

Н.О.