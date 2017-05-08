Из музея в Германии похитили диадему с бриллиантами стоимостью €1,2 млн

2017-05-08 20:39 | www.trend.az | 2

Неизвестные похитили платиновую диадему стоимостью 1,2 миллиона евро из Баденского земельного музея в германском Карлсруэ, передает ТАСС.

Пропажа была обнаружена 29 апреля, однако полиция сообщила об этом только в понедельник.

Диадема, инкрустированная 367 бриллиантами, изначально принадлежала великой герцогине Бадена Хильде Люксембургской (1907-1918 гг.). Экспонат выставлялся в тронном зале музея, который расположен во Дворце Карлсруэ.

Стражи порядка просят потенциальных свидетелей происшествия сообщить об информации, которая могла бы вывести на след преступников. На данный момент зацепок у правоохранительных органов нет.

Это уже вторая кража ценных экспонатов из немецких музеев за последние несколько месяцев. 27 марта из берлинского музея Боде украли золотую монету Big Maple Leaf ("Большой кленовый лист") диаметром 53 сантиметра и весом в центнер. Ее номинал составляет один миллион канадских долларов (примерно 700 тысяч евро), а рыночная стоимость с учетом высокой пробы драгоценного металла достигает четырех миллионов евро. Экспонат является увеличенной версией популярной золотой инвестиционной монеты Gold Maple Leaf ("Золотой кленовый лист"), которую чеканит Королевский канадский монетный двор с 1979 года.