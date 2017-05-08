В Шеки мужчина отравился уксусной кислотой

2017-05-08 22:27 | www.apa.az | 2

В Шекинском районе 35-летний мужчина отравился уксусной кислотой.

Как передает Шеки-Загатальское бюро АПА, сегодня в больницу с диагнозом сильное отравление был доставлен житель поселка Туран Эльчин Мамедов (1982 г.р.).

Выяснилось, что мужчина выпил уксусную кислоту. В больнице ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Состояние Э.Мамедова оценивается как тяжелое.

Причина, по которой мужчина выпил уксусную кислоту, выясняется.