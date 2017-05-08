В Шеки мужчина отравился уксусной кислотой
2017-05-08 22:27 | www.apa.az | 2
В Шекинском районе 35-летний мужчина отравился уксусной кислотой.
Как передает Шеки-Загатальское бюро АПА, сегодня в больницу с диагнозом сильное отравление был доставлен житель поселка Туран Эльчин Мамедов (1982 г.р.).
Выяснилось, что мужчина выпил уксусную кислоту. В больнице ему оказали соответствующую медицинскую помощь. Состояние Э.Мамедова оценивается как тяжелое.
Причина, по которой мужчина выпил уксусную кислоту, выясняется.