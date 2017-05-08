В Норвегии хотят запретить обрезание

2017-05-08 16:25 | www.oxu.az | 3

Норвежская партия Прогресса проголосовала за запрет проведения ритуального обрезания детям, не достигшим 16 лет.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Independent.

Партия приняла инициативу во время ежегодного съезда, который проводился в минувшие выходные. Авторы идеи заявили, что обрезание наносит детям психический и физический ущерб, а также являются грубым нарушением прав человека.

Кроме того, было одобрено предложение запретить хиджабы в государственных школах.

Н.О.