В Азербайджане арестован бывший руководитель закрывшегося банка

2017-05-08 16:32 | www.oxu.az | 2

Арестован председатель правления закрывшего ОАО DekaBank Ниязи Велиев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Big.az, вчера в отношении Н.Велиева в Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении крупной суммы денег, и решением Бинагадинского суда он был приговорен к 2 месяцам и 10 дням тюремного заключения.

В Генпрокуратуре подтвердили данный факт.

Отметим, что лицензия ОАО DekaBank была отозвана в июле 2016 года.

З.Г.

