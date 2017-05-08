Азербайджан начал Исламиаду с ничьей
2017-05-08 20:49 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана под руководством Яшара Вагабзаде завершила свой первый матч на футбольных соревнованиях IV Игр исламской солидарности ничьей.
Соперниками азербайджанской команды была сборная Камеруна. Ровная игра обоих команд отобразилась и на табло - 0:0.
Таким образом, Азербайджан с одним очком в активе делит 2-3 места в группе А. Лидирует в группе сборная Марокко, обыгравшая Саудовскую Аравию, которая и сыграет следующий матч против нашей сборной.
Исламиада. Футбол.
Группа А
Саудовская Аравия - Марокко 0:1
Гол: Эль Мафтул, 76'
Предупреждения: А. Альгамди 30', Альмальки 45', Хазази 71', Фаллатах 73', Р. Альгамди 87' - Амаанан 45', Эльморабит 58', Камал 72', Эль Мафтул 85'.
АЗЕРБАЙДЖАН - Камерун 0:0
Предупреждения: Моэгни 87'.
|
Команда
|
Очки
|
Разница мячей
|
Марокко
|
3
|
+1
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
1
|
0
|
Камерун
|
1
|
0
|
Саудовская Аравия
|
0
|
-1
(Автор: Анвар Мамедов)