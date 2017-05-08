Азербайджан начал Исламиаду с ничьей

2017-05-08 20:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана под руководством Яшара Вагабзаде завершила свой первый матч на футбольных соревнованиях IV Игр исламской солидарности ничьей.

Соперниками азербайджанской команды была сборная Камеруна. Ровная игра обоих команд отобразилась и на табло - 0:0.

Таким образом, Азербайджан с одним очком в активе делит 2-3 места в группе А. Лидирует в группе сборная Марокко, обыгравшая Саудовскую Аравию, которая и сыграет следующий матч против нашей сборной.

Исламиада. Футбол.



Группа А

Саудовская Аравия - Марокко 0:1

Гол: Эль Мафтул, 76'

Предупреждения: А. Альгамди 30', Альмальки 45', Хазази 71', Фаллатах 73', Р. Альгамди 87' - Амаанан 45', Эльморабит 58', Камал 72', Эль Мафтул 85'.

АЗЕРБАЙДЖАН - Камерун 0:0

Предупреждения: Моэгни 87'.

Команда Очки Разница мячей Марокко 3 +1 АЗЕРБАЙДЖАН 1 0 Камерун 1 0 Саудовская Аравия 0 -1

(Автор: Анвар Мамедов)