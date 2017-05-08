Арестованный по делу МНБ освобожден в зале суда

2017-05-08 16:38 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в совершении нескольких преступлений Рахмана Мусаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был зачитан приговор. Согласно приговору, Рахман Мусаев был освобожден в зале суда. Ему дали условный срок. Заседание проводилось за закрытыми дверями. По распоряжению судьи И.Гасанзаде журналистов не допустили в зал суда.

Отметим, Рахман Мусаев обвинялся по статье 271 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 177 (Кража) УК АР.

Рахман Мусаев был задержан сотрудниками МНБ. Он обвинялся в краже денег с банковских счетов иностранных граждан.

З.Г.

