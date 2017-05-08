В «CinemaPlus» состоится показ фильма о великом лидере

2017-05-08 16:44 | www.oxu.az | 3

В азербайджанском кинотеатре премиум-класса «CinemaPlus Ganjlik Mall» в связи с 94-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоится показ короткометражного документального фильма «Судьба».

«Судьба» является пятым фильмом, снятым Вагифом Мустафаевым о Великом Лидере.

В картине отражены события, произошедшие в жизни президента в 1985–1993 гг. Гейдар Алиев сам рассказывает об этих суровых годах своей жизни.

Фильм будет показан 10 мая, в 11:00. Вход свободный.

A.С.

