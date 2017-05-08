В Азербайджане обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

2017-05-08 20:59 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Государственный Экзаменационный Центр объявил результаты состоявшихся 7 мая вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей, говорится в сообщении Центра.

На экзаменах 5 абитуриентов по I группе и 2 абитуриента по IV группе специальностей ответили на все вопросы экзаменов и набрали 700 балов.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзамена и изображением вопросника на сайте ГЭЦ, а также отправив СМС с рабочим номером на 7727.

(Текст: Талех Агавердиев)