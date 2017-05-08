В Нахчыване произошло тяжелое ДТП, 4 погибших

2017-05-08 21:16 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Седьмого мая в 21:00 на магистральной автодороге Нахчыван-Садарак столкнулись автомобили марок "Mercedes benz E-240" и "ВАЗ 21214", говорится в сообщении МВД Нахчыванской АР.

Согласно сообщению, в результате ДТП погибли водитель автомобиля "Mercedes benz", сотрудник МВД НАР, старший сержант полиции Алекберов Нуран (1990 г.р.), его супруга Алекберова Шамсия (1991 г.р.), их сын Алекберов Садыг (2013 г.р.), а также водитель автомобиля "ВАЗ", военнослужащий Эминов Мирнемат (1973 г.р.).

Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.



По факту ведется расследование.

(Текст: Талех Агавердиев)