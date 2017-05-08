Число жертв взрыва в центре Могадишо достигло 8 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-05-08 22:37 | www.apa.az | 4

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате атаки террориста-смертника в центре столицы Сомали, более двух десятков ранены.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, атака была совершена террористом-смертником.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб”.

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20:57

По меньшей мере шесть человек погибли и 12 пострадали в результате теракта в центре столицы Сомали.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, взорвалась машина, припаркованная рядом с на центральной улице города. Неизвестно, были ли среди жертв граждане иностранных государств.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.