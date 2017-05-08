Провокация Booking.com в отношении Азербайджана

2017-05-08 16:50 | www.oxu.az | 3

Известный сайт Booking.com (сервис онлайн-бронирования отелей – ред.) сотрудничает с отелями, расположенными на оккупированной Вооруженными силами Армении территории Нагорного Карабаха.

Как передает Oxu.Az, в результате расследования АПА выяснилось, что с помощью данного онлайн-сервиса можно забронировать номер в отелях на территории Нагорного Карабаха. Если в поисковик сервиса ввести слово «Степанакерт», то выходит результат «Ханкенди (Степанакерт) Армения)».

В отелях под названием Khachik's B&B, Andranik B&B, Vazken's Guest House можно забронировать номер с использованием ряда платежных систем.

Все отели действуют под армянским флагом. Также дана информация об услугах и ценах в отелях. Самое интересное заключается в том, что если в разделе «choose your currency» (выберите свою валюту) отметить азербайджанский манат, то цены в отеле будут рассчитываться в национальной валюте Азербайджана. Таким образом, с помощью сайта Booking.com можно узнать, что ночь в незаконно действующем в Нагорном Карабахе отеле (включая питание) обойдется в 36-62 маната.

Глава Ассоциации профессионалов туризма Азербайджана Руслан Гулиев заявил, что в связи с этим сервису Booking.com необходимо выразить резкий протест на официальном уровне.

«Такие случаи иногда происходят из-за неинформированности, а иногда под покровительством армян. Компания Booking.com зарегистрирована в Голландии. Известно, что деятельность компании запрещена в ряде стран, в том числе Турции, из-за уклонения от уплаты налогов. Эта компания создает серьезные проблемы для деятельности турфирм, предлагая нереально заниженные цены. Неизвестно, платит ли компания налоги в бюджет Азербайджана. Что касается сотрудничества с отелями на оккупированных территориях Азербайджана, то наше государство должно серьезно на это отреагировать. Верю, что после публикации этой информации этот вопрос будет решен в течение 24 часов. МИД и Минкультуры и туризма должны резко осудить это и принять соответствующие меры. Booking.com должен попросить прощения и исправить свою ошибку», - заявил Р.Гулиев.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев отметил, что в связи с Booking.com неоднократно совершались обращения:

«Но, к сожалению, они не принимают нужных мер в этом направлении. Учитывая, что на этом сайте широко распространены индивидуальные обращения, мы рекомендуем соответствующим туристическим организациям Азербайджана, гражданским институтам, а также медиа совершать обращения в Booking.com».

Н.О.

