Защитник «Атлетико Уила» Гутьеррес разбился в ДТП

2017-05-08 16:56 | www.oxu.az | 2

Защитник колумбийского футбольного клуба «Атлетико Уила» Эдуард Гутьеррес скончался на 22-м году жизни из-за автомобильной аварии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание El Heraldo.

ДТП произошло в воскресенье на дороге в колумбийском Уиле. Автомобиль, за рулем которого находилась подруга Гутьерреса Диана Гальвез Кортез, потерял управление и врезался в дерево.

Врачи не смогли спасти жизнь футболиста — он скончался в больнице спустя несколько часов после аварии. О состоянии девушки данных пока нет.

Гутьеррес выступал за «Атлетико Уилу» с 2015 года, сыграв всего 19 матчей. В текущем сезоне он провел в чемпионате Колумбии четыре встречи.

Н.О.