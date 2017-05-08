В Азербайджане внесены изменения в Положение об информационно-поисковой системе "Въезд-выезд и регистрация"

2017-05-08 22:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в "Положение о межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе "Въезд-выезд и регистрация".

Согласно указу, в пункте 8.5 Положения слова "Министерство национальной безопасности" заменяются на слова "Служба государственной безопасности".

Помимо этого, к Положению добавляется пункт 8.5-1 следующего содержания:

"8.5-1.1 вносит в "Перечень ограничений на пересечение границы" информацию о сотрудниках или же бывших сотрудниках Службы внешней разведки, допущенных или ранее допускавшихся к работе с государственной тайной, право выезда в зарубежную страну на постоянное местожительство которых ограничено в порядке, определенном статьей 25 закона Азербайджана "О государственной тайне", и изменяет активный статус информации после того, как соответствующие основания будут устранены;

8.5-1.2. вносит информацию в "Перечень ограничений на пересечение границы" с целью осуществления разведывательных мероприятий и изменяет активный статус информации после того, как соответствующие основания будут устранены;

8.5-1.3. представляет предложения по защите применяемой в Системе информации, в том числе предложения касательно средств шифрования;

8.5-1.4. вносит в Систему заключения в связи с выдачей виз иностранцам и лицам без гражданства;

8.5-1.5. в соответствии с направлениями деятельности, участвует в формировании информационного ресурса обращений по реадмиссии, прилагаемой к ней информации, а также ответов на них, и поисково-идентификационной деятельности;

8.5-1.6. в соответствии с направлениями деятельности, осуществляет работу по выявлению попыток получения лицом по другим персональным данным паспорта, удостоверения личности, других документов, удостоверяющих личность и необходимых для пересечения границы, и вносит соответствующую информацию в систему;

8.5-1.7. соответствии с направлениями деятельности осуществляет внутрисистемную аудиторскую деятельность".