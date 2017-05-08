В Иране задержали двойника Месси

2017-05-08 23:06 | www.apa.az | 4

В Иране полиция задержала студента, который получил известность благодаря внешнему сходству с нападающим футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Как передает АПА со ссылкой на ВВС, инцидент произошел в городе Хамадан.

Желающих сфотографироваться с Резой Парастеш собралось так много, что полиция сочла происходящее нарушением общественного порядка. Стражи порядка арестовали у двойника Месси автомобиль, а его самого доставили в участок.

25-летний Реза Парастеш прославился несколько месяцев назад, когда сфотографировался в футболке «Барселоны».