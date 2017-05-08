В Испании надувной замок убил ребенка

2017-05-08 17:20 | www.oxu.az | 2

Один ребенок погиб, еще шестеро получили ранения в результате обрушения надувного замка в одном из испанских ресторанов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание Pais, инцидент произошел в воскресенье в ресторане Caldes de Malavella в Жироне. Надувной замок, в котором играли дети, достигал порядка 40 метров в высоту. После того, как он обрушился, детей отбросило на расстояние от 10 до 20 метров.

Шестилетняя и девятилетняя девочки в критическом состоянии были доставлены на вертолете скорой помощи в больницы Барселоны. Одна из них позднее ночью скончалась, вторая находится в реанимации.

По информации издания, еще пять детей в возрасте от двух до 11 лет были доставлены в местную больницу. По словам представителя больницы Vall d'Hebron в Жироне все находятся в состоянии средней тяжести, кроме одной шестилетней девочки, чье состояние более серьезное, но ее жизни ничего не угрожает.

На данный момент причины произошедшего выясняются. Свои соболезнования семье погибшей девочки выразил глава Женералитета Карлес Пучдемон в микроблоге Twitter.

Б.Г.