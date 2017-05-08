Ильхам Алиев принял участие в траурной церемонии, посвященной Рафиге Алиевой – ФОТО

2017-05-08 17:32 | www.oxu.az | 2

Сегодня в мечети «Гейдар» состоялась траурная церемония, посвященная видному ученому Рафиге Алиевой.

Как передает Oxu.Az, в церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что Рафига Алиева родилась 20 сентября 1932 года в городе Нахчыван. По окончании средней школы в 1951-1956 годах получила образование на химическом факультете Азербайджанского государственного университета.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Азербайджанском политехническом институте, Рафига Алиева с 1957 года работала в Азербайджанском государственном университете, а 1958-1960 годах младшим научным сотрудником в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана.

Получив в 1960-1963 годах образование в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета, занимая здесь должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С 2001 года она заведовала научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды».

Н.О.

