В Турции попросили приговорить Гюлена к трем тысячам годам тюрьмы

2017-05-08 17:35 | www.oxu.az | 2

Прокуратура Турции требует приговорить находящегося в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к более 3,6 тысячи пожизненных заключений по совокупности обвинений.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Hurriet.

Власти Турции обвиняют Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Всего на территории страны против него заведено более 20 уголовных дел.

Помимо пожизненного заключения, прокуроры требуют приговорить Гюлена к более 2,9 тысячи лет лишения свободы и к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 миллионов дней тюремного заключения.

Сам Гюлен заявил о своей непричастности к попытке госпереворота и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

Н.О.