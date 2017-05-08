Гостей и спортсменов Исламиады в Баку обслужат 250 медработников

2017-05-08 17:42 | www.oxu.az | 5

Для медобслуживания гостей на спортивных объектах во время IV Исламских игр солидарности, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 22 мая, выделено 250 медработников.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве также сказали, что выделено 40 карет скорой помощи, оснащенных самым современным оборудованием.

К тренингам по первой медицинской помощи привлечены 90 врачей и 90 фельдшеров.

Стационарную медпомощь спортсменам и гостям будут оказывать Клинический медицинский центр в Баку и Бакинский оздоровительный центр. Необходимые условия созданы и в других городских клиниках и специализированных учреждениях стационарного типа.

З.Г.

