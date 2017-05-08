Российская база в Армении будет модернизирована

2017-05-08 17:50 | www.oxu.az | 3

102-ая российская база в Армении будет модернизирована.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, Ереван не планирует открывать на своей территории новые военные базы иностранных государств, в том числе российские.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.

Б.Г.