Назван объем вкладов населения в банках Азербайджана

2017-05-08 18:00 | www.oxu.az | 3

На 1 апреля 2017 года объем вкладов населения, размещенных в банках, составил 6 млрд 911,4 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в статистических данных, опубликованных на сайте Центробанка Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем вкладов, размещенных населением в банках, снизился на 977,5 млн манатов или на 12,4%.

Наряду с этим, в марте этого года по сравнению с февралем объем вкладов снизился на 190,4 млн манатов или на 2,68%.

У.А.

