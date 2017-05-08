В Сирии новорожденного назвали Владимиром Путиным Майхубом

2017-05-08 18:15 | www.oxu.az | 3

Молодая семья из сирийского Баньяса (пригород Тартуса) назвала новорожденного ребенка Владимир Путин Майхуб в знак благодарности за помощь РФ Сирии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал «Аль-Хабар», по словам главы семьи, он выбрал это имя в благодарность президенту России Владимиру Путину за его позицию в отношении Сирии, за помощь российской армии и российского народа армии и народу САР в борьбе с терроризмом, в военном и политическом направлениях.

Ребенок родился в субботу в одной из больниц города Тартус. Глава семейства Нурс Майхуб окутал новорожденного сына во флаги России и Сирии — это, по словам отца ребенка, символизирует, что «правительство и власть охраняют наших детей».

Мама ребенка Сальва Аббас сказала телеканалу, что она счастлива этому имени, несмотря на трудность произношения, и обязательно научится правильно выговаривать со временем.

Б.Г.