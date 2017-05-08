Всемирный форум по межкультурному диалогу - прекрасная возможность для Азербайджана поделиться своим опытом - депутат

2017-05-08 23:48 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Проведение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу является прекрасной возможностью для Азербайджана представить миру свои ценности, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

По его словам, на таких форумах Азербайджан в условиях взаимного сотрудничества делится своим опытом с людьми, говорящими на разных языках, принадлежащими к разным этническим группам.

"Я считаю, что для мира очень важно делиться подобным опытом. Во многих уголках мира в настоящее время существует проблема антисемитизма, исламофобии, ксенофобии, изо дня в день растет число конфликтов на этой почве. С этой точки зрения тема межкультурного диалога популярна в мире. Следует учесть, что Азербайджан обладает прекрасным опытом в межкультурном диалоге", - сказал депутат.

В Баку прошел IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, тема которого "Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития".

В рамках форума, который продлился до шестого мая, прошли сессии и мероприятия, где рассматривались вопросы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые прошли заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

Во Всемирном форуме приняли участие вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ. Для участия в форуме в Баку прибыли президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум был организован уже в четвертый раз в рамках инициативы "Бакинский процесс", выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)