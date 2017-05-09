Прошло 72 года со дня победы над фашизмом

2017-05-09 00:05 | www.apa.az | 4

Прошло 72 года со дня исторической победы над германским фашизмом.

Как сообщает АПА, победа над фашизмом в Азербайджане отмечается как официальный праздник. По случаю Дня Победы в разных регионах республики и в столице Баку проводятся мероприятия.

Отметим, что 1 сентября 1939 года фашистская Германия на основе плана молниеносной войны - блицкриг оккупировала Польшу. Так началась Вторая мировая война - самая кровавая война в истории человечества. 22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась на территорию СССР, в состав которого входил и Азербайджан. Война закончилась 9 мая 1945 года, когда советские солдаты водрузили над рейхстагом в Берлине свое знамя.

Во второй мировой войне из Азербайджана участвовали 660 тысяч человек. Азербайджанские дивизии прошли с боями от Кавказа до Берлина, около 130 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек – ордена «Славы», 170 тыс. наших соотечественников были награждены различными орденами и медалями СССР. В историю войны золотыми буквами были вписаны имена дважды героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова, героев Советского Союза Исрафила Мамедова, Аслана Везирова, Адиля Гулиева, Зии Буньядова, Герая Асадова, Гусейнбалы Алиева, Гафура Мамедова, Мелика Магеррамова, Мехти Гусейнзаде, генералов Махмуда Абилова, Акима Аббасова, Тарлана Алиярбекова, Гаджибалы Зейналова и многих других наших соотечественников.

В ходе этой войны одним из важных факторов победы стала азербайджанская нефть. В 1941 году было извлечено из недр Азербайджана 23,5 млн. тонн черного золота, что составило 71,4% всей добытой в СССР нефти. В целом, за годы войны азербайджанские нефтяники дали стране 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензина и других нефтепродуктов.