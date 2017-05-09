В Азербайджане отмечается День Победы над фашизмом

2017-05-09 00:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник, 9 мая, в Азербайджане отмечается День Победы над фашизмом.

Годы второй мировой войны стали в XX веке для человечества самым тяжелым и ужасным периодом. Появившийся в Германии и Италии, фашизм стал угрозой не только для этих двух стран, но и для всего человечества.

В годы Второй Мировой войны азербайджанский народ показал образцы величайшего героизма и отваги как на переднем фронте, так и в тылу. За короткий срок в республике были сформированы 87 истребительских летных батальонов, 1124 отрядов самообороны. В 1941-1945 гг. более 600 тыс. храбрых сынов и девушек Азербайджана отправились на фронт. Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников удостоены звания Героя Советского Союза, 30 -награждены орденом "Слава". 170 тысяч солдат и офицеров Азербайджана награждены различными орденами и медалями СССР. Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буниятов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В республике были проведены большие работы с целью перевода экономики на служение фронту. Легкая и пищевая промышленности начали работать для фронта. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал для воюющей армии. Несмотря на большие трудности, наши нефтяники проявляли мужество и героизм и обеспечивали горючим фронт и промышленность.

Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология получения авиационного бензина. Благодаря самоотверженному труду наших нефтяников, в истории Азербайджана был достигнут рекордный показатель добычи нефти - 23, 5 млн. тонн "черного золота", что составило 71, 4% всей добытой в СССР нефти. В целом за годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензина и других нефтепродуктов. С уверенностью можно сказать, что Бакинская нефть стала одним из основных факторов в победе над фашизмом. Достаточно отметить, что четыре из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работали на Бакинском бензине. Вторая мировая война вновь доказала героизм, мужество и самоотверженность азербайджанского народа.