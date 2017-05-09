В Нагорном Карабахе погибли трое армянских военнослужащих

2017-05-09 00:38 | www.trend.az | 3

На оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территориях при падении автомобиля в водоем погибли трое армянских военнослужащих, передает "Интерфакс".

По данным агентства, в водоем упал автомобиль марки "Вилис", водитель и два пассажира которого утонули.

По предварительным данным, утонули военнослужащие срочники Рубен Барсегян (1998 года рождения), Рафаель Бишарян (1997 года рождения) и Рубен Мнацаканян (1998 года рождения).