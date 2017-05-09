В результате ДТП в Нагорном Карабахе погибли трое армянских военнослужащих

2017-05-09 00:48 | www.apa.az | 4

На оккупированных вооруженными силами Армении азербайджанских территориях при падении автомобиля в водоем погибли трое армянских военнослужащих.

Как передает АПА со ссылкой на "Интерфакс", автомобиль марки "Вилис" упал в водоем.

По предварительным данным, утонули военнослужащие срочники Рубен Барсегян (1998 года рождения), Рафаель Бишарян (1997 года рождения) и Рубен Мнацаканян (1998 года рождения).