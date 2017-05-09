В Хырдалане в квартире обнаружен труп мужчины

2017-05-09 01:18 | www.apa.az | 2

В Хырдалане в квартире обнаружен труп 76-летнего мужчины.

Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на «горячую линию» министерства поступила информация о том, что в городе Хырдалан мужчина находится в беспомощном состоянии за закрытыми дверями в квартире.

Прибывшие на место происшествия спасатели, вскрыв дверь, проникли в квартиру, где обнаружили Алиева Океана Сейфулла оглы (1941 г.р.) мертвым. Его тело было передано по назначению.