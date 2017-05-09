Стала известна дата возобновления межсирийских переговоров

2017-05-09 01:44 | www.apa.az | 4

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры в Женеве 16 мая.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом говорится в заявлении офиса спецпосланника.

"Стаффан де Мистура возобновит межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве 16 мая", - говорится в заявлении.

Как отмечается, на шестом раунде переговоров де Мистура рассчитывает усилить работу с делегациями по повестке дня, согласованной по итогам Женевы-4. Де Мистура также рассчитывает, что договоренности о деэскалации в Сирии, достигнутые в Астане 4 мая, будут полностью выполнены.

Пятый раунд межсирийских переговоров состоялся в Женеве 23-31 марта и не принес видимого продвижения в процессе политического урегулирования.