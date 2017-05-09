В Южной Корее начались президентские выборы

2017-05-09 02:40 | www.apa.az | 3

В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.

За пост главы государства соревнуется 13 кандидатов. Больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии (за него готовы проголосовать около 42% избирателей), а также представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" (обоих поддерживают по 18%).

Досрочные выборы президента были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку. Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем Пак Кын Хе, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.