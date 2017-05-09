Трамп назвал абсолютной ложью сообщения о его связях с Россией

2017-05-09 03:18 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией.

Как передает АПА, об этом он написал в своем Twitter.

"История о связях России и Трампа - абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" - написал он в своем Twitter.

Он также отметил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер "подтвердил то, что знают все: "нет подтверждений" связей России и Трампа".