Трамп назвал абсолютной ложью сообщения о его связях с Россией

2017-05-09 03:20 | www.trend.az | 2

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал "абсолютной ложью" сообщения о его связях с Россией.

"История о связях России и Трампа — абсолютная ложь. И когда закончится эта глупая возня на деньги налогоплательщиков?" — написал он в своем Twitter.

Он также отметил, что бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер "подтвердил то, что знают все, включая липовые СМИ: "нет подтверждений" связей России и Трампа". Президент отметил, что бывшая и.о. генерального прокурора США Салли Йейтс "сделала липовые СМИ очень несчастными, поскольку озвучивала только старые новости".