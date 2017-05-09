В Москве проходит Универсиада АМОР

2017-05-09 04:48 | www.apa.az | 4

В Москве по инициативе председателя Азербайджанского молодежного объединения России Лейлы Алиевой стартовала II Универсиада АМОР. Соревнования проводятся в преддверии IV Игр исламской солидарности, которые пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

Как передает московский корреспондент АПА, в программу студенческих соревнований включены стритбол, волейбол, марафон, настольный теннис. Состязания завершатся 13 мая турниром по мини-футболу за Кубок Гейдара Алиева.

На соревнованиях по стритболу первые два места заняли команды Российского Государственного университета управления и Московского Городского педагогического университета, третье место досталось стритболистам из Российского университета дружбы народов.

В соревнованиях по волейболу среди женщин победу одержала команда МГУ имени М.В.Ломоносова, студенты Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова заняли второе место, на третьей строчке смешанная команда Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова и Финансового университета при Правительстве РФ. Среди мужчин победила волейбольная команда Государственного университета управления. Второе и третье места поделили Первый московский государственный медицинский университета имени И.М.Сеченова и Московский городской педагогический университет.

Отметим, что во второй Универсиаде АМОР принимают участие более 500 студентов из российских вузов.