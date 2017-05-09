В Каракасе более 110 человек пострадали в ходе протестов

2017-05-09 05:05 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 116 человек пострадали в ходе оппозиционных протестов в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает

Как передает АПА со ссылкой на издание Nacional, Национальная гвардия Венесуэлы в понедельник вновь использовала слезоточивый газ для разгона организованных оппозицией шествий в столице страны Каракасе.

На сегодняшний день насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, свыше 700 пострадали.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.