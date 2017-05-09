Американский сенат утвердил Хизер Уилсон министром ВВС

2017-05-09 07:15 | www.trend.az | 3

Сенат США утвердил Хизер Уилсон министром военно-воздушных сил, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

За утверждение проголосовали 76 сенаторов, 22 представителя демократов были против.

Министр обороны Джеймс Мэттис распространил заявление, в котором отметил опыт Уилсон на гражданской и военной службе, а также на выборных должностях и в науке. "Я уверен, что она будет исключительным министром", — сказал Мэттис.

Уилсон 56 лет, она выпускница академии ВВС США, в прошлом ученый, член палаты представителей конгресса от Нью-Мексико в 1998-2009 годах. Она также работала в Совете национальной безопасности при президенте Джордже Буше-старшем.

Министр военно-воздушных сил — гражданский служащий в структуре Пентагона, который подчиняется министру обороны и не входит в состав кабинета США.